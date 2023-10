Les Français ont élu la plus belle gare de France : êtes-vous d’accord ?

Chaque année, la SNCF tient un sondage sur ses comptes de réseaux sociaux pour élire la plus belle gare de France. Dans la dernière édition, c’est la gare de Limoges-Bénédictions qui a été élue plus belle gare de France sur un panel de plus de 70 000 votants. Elle prend la tête du podium devant la gare de Saint-Brieuc et de Troyes.

Vainqueur de trois dernières éditions, la gare de Metz-Ville a décidé de se retirer du concours pour permettre aux Français de découvrir de nouvelles pépites de notre territoire.Si la gare de Limoges-Bénéfictins voit chaque année défiler plus de 2 millions de voyageurs, c’est aussi un joyau architectural, qui a le titre dedepuis presque cinquante an.

La gare telle qu’on la connait aujourd’hui a été bâtie en 1929 sur les cendres de la précédente, ravagée par un incendie en 1917. Elle s’inspire de plusieurs courants artistiques comme le néo-classicisme, l’Art déco et l’Art Nouveau. En plein cœur de la ville, elle fait rayonner les environs. headtopics.com

Les autres traits caractéristiques sont son dôme regorgeant de sculptures des quatre provinces desservies par la compagnie ferroviaire du Paris Orléans et la gigantesque verrière recouvrant le hall des voyageurs.Chacune de nos 3 000 gares est unique. Le concours Plus Belle Gare de France permet chaque année de mettre en valeur les bâtiments remarquables que sont nos gares, petites comme grandes, et leurs prouesses architecturales souvent historiques.

” s’est félicité lors des résultats en fin d’année dernière Marlène Dolveck, la DG de SNCF Gares & Connexions. En plus de son aspect utile, la plus belle gare de France propose des animations culturelles comme des spectacles, concerts et exposition. Elle a d’ailleurs été choisie pour tourner une célèbre publicité pour la marque Chanel. headtopics.com

