Pas de référendum sur l'immigration selon Emmanuel Macron et les chefs de partis

Les absents ont définitivement tort : Emmanuel Macron et les chefs de partis réunis ce vendredi 17 novembre 2023 à Saint-Denis ont conclu à l'impossibilité d'organiser en l'état un référendum sur l'immigration, ardemment réclamé par le dirigeant des Républicains Eric Ciotti qui avait décidé de faire l'impasse sur la rencontre.

Compliqué d'élargir la possibilité de tenir des référendums sur ces sujets « Il n'y aura pas de référendum sur l'immigration », a annoncé Marine Tondelier (EELV) à l'issue des deuxièmes « rencontres de Saint-Denis » qui ont duré 9 heures et ont été boudées cette fois par la moitié de l'opposition. « J'ai été aujourd’hui à Saint-Denis le seul porte-parole de ceux qui veulent maîtriser l'immigration », a constaté avec dépit le président du Rassemblement national Jordan Bardella, favorable à une telle consultation et déterminé à « continuer de porter cette demande

ACTUFR: Emmanuel Macron retrouve les chefs de partis à Saint-Denis, la moitié de l'opposition absente Emmanuel Macron a commencé vendredi à retrouver les chefs de partis qui ont répondu présent pour les deuxièmes « rencontres de Saint-Denis ».

ACTUFR: L'esprit de Saint-Denis : une nouvelle mauvaise passe pour Macron Emmanuel Macron espérait avoir trouvé, avec ses rencontres inédites avec les chefs de parti à Saint-Denis , la solution pour donner corps à sa quête d'unité et de consensus dans un quinquennat marqué par les divisions. Las, « l'esprit de Saint-Denis » semble avoir déjà vécu, symbole d'une nouvelle mauvaise passe pour le chef de l'Etat, alors que ressurgissent, jusque dans son camp, les critiques sur l'essoufflement de l'action présidentielle.

LESECHOS: Eric Ciotti refuse de participer à la prochaine rencontre de Saint-DenisLe président des Républicains, Eric Ciotti , annonce son refus de participer à la prochaine rencontre de Saint-Denis organisée par Emmanuel Macron . Cette rencontre est déjà boudée par LFI et le PS. Ciotti justifie sa décision par l'absence du président de la République à la manifestation contre l'antisémitisme.

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : nouvelles alertes et soutien d'Emmanuel MacronLe Pas-de-Calais, déjà meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d’inondations dévastatrices, a connu de nouvelles inondations ce mardi après quelques jours d’accalmie. Plusieurs cours d’eau repartent à la hausse. Les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements au total, vont rouvrir progressivement à partir de mercredi. Le président Emmanuel Macron s’est rendu à Saint-Omer puis à Blendecques pour exprimer son soutien aux sinistrés, qui sont plus de 10 000.

LESECHOS: Emmanuel Macron en Suisse pour relancer les négociations avec l'UELe président français Emmanuel Macron se rend en Suisse pour soutenir les efforts de Berne visant à relancer les négociations avec l'Union européenne.

LOBS: Emmanuel Macron et le dossier de la fin de vieLe président français Emmanuel Macron suscite des interrogations sur ses intentions concernant la fin de vie. Ses déclarations contradictoires et énigmatiques rendent difficile de comprendre sa position réelle sur la question de l'euthanasie.

