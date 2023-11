Emmanuel Macron et le dossier de la fin de vie

Mais à quoi joue Emmanuel Macron sur le dossier de la fin de vie ? Arrogance ? Excès de prudence ? Pur cynisme ? Simple calcul électoraliste ? Sur le fond, le président demeure insondable : une petite phrase sur sa préférence pour le modèle belge, qui a dépénalisé l’euthanasie à certaines conditions, lâchée en avril 2022 lors d’un déplacement à Fouras (Charente-Maritime) ; deux autres, lors de la venue du pape à Marseille, en septembre 2023, pour dire qu’il « n’aimait pas le mot euthanasie » et que « la mort, c’est un moment de vie, pas un acte technique » ; une dernière, la semaine passée, devant le Grand Orient de France, pour expliquer que « le droit de mourir dans la dignité » fera l’objet d’une « traduction dans une loi de liberté et de respect ». Impossible, donc, de décrypter les intentions du chef de l’Eta

LACROİX: Les responsables des cultes reçus par Emmanuel Macron à l'ÉlyséeAu lendemain de la marche contre l’antisémitisme qui a mobilisé près de 182 000 personnes dans toute la France, les responsables des cultes ont été reçus par Emmanuel Macron lundi 13 novembre à l’Élysée, dans la matinée.

20MİNUTES: Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des intempéries dans le Pas-de-CalaisLe président de la République, Emmanuel Macron , s’est rendu au chevet des habitants de Saint-Omer et de Blendecques, touchés par les intempéries dans le Pas-de-Calais. Il a réaffirmé le soutien de la Nation et promis des aides par millions.

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : nouvelles alertes et soutien d'Emmanuel MacronLe Pas-de-Calais, déjà meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d’inondations dévastatrices, a connu de nouvelles inondations ce mardi après quelques jours d’accalmie. Plusieurs cours d’eau repartent à la hausse. Les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements au total, vont rouvrir progressivement à partir de mercredi. Le président Emmanuel Macron s’est rendu à Saint-Omer puis à Blendecques pour exprimer son soutien aux sinistrés, qui sont plus de 10 000.

LESECHOS: Emmanuel Macron en Suisse pour relancer les négociations avec l'UELe président français Emmanuel Macron se rend en Suisse pour soutenir les efforts de Berne visant à relancer les négociations avec l'Union européenne.

LEXPRESS: Des travées vides lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Eric Ciotti Emmanuel Macron apprend que Eric Ciotti ne veut pas honorer l'invitation à la rencontre avec le président. Une salle désertée pourrait laisser le président sans voix.

ACTUFR: Emmanuel Macron retrouve les chefs de partis à Saint-Denis, la moitié de l'opposition absente Emmanuel Macron a commencé vendredi à retrouver les chefs de partis qui ont répondu présent pour les deuxièmes « rencontres de Saint-Denis ».

