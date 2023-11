Xavier Niel lance un laboratoire de recherche en intelligence artificielle

Moins de deux mois après avoir annoncé des investissements stratégiques dans l’intelligence artificielle (IA), Xavier Niel, le fondateur d’Iliad (la maison-mère de l’opérateur telecom Free), a détaillé ce vendredi 17 novembre ses plans pour faire émerger un champion européen dans cette discipline, encore largement dominée par les Etats-Unis et la Chine.

Sur le site de Station F, à Paris, repaire de Géo Trouvetou de la high-tech, le magnat français des affaires a officiellement annoncé le lancement de Kyutai, un laboratoire de recherche spécialisée dans cette discipline. La vocation de cette fondation à but non lucratif ? Bâtir une intelligence artificielle généraliste, capable aussi bien de phosphorer sur l’urgence climatique que d’inventer de nouveaux traitements pour soigner des maladies jusqu’ici incurables. Ou encore servir d’assistant personnel à destination du grand public, pour répondre à toutes les questions que l’on peut se poser au quotidien

:

École 42 de Xavier Niel : les résultats sont-ils à la hauteur de la promesse ?

Les nouvelles du jour : taux de crédit immobilier, Doliprane, tarifs des consultations médicales, Xavier Niel

Les hommes d'affaires Xavier Niel ( Iliad ), Rodolphe Saadé (CMA CGM) et Eric Schmidt (ancien PDG de Google) ont lancé ce matin Kyutai , un laboratoire de recherche en intelligence artificielle en « open science » à but non lucratif. Basé à Paris et doté de près de 300 millions d'euros, il débute avec une équipe de six chercheurs de haute volée.

Iliad investit plus de 200 millions d'euros dans l'intelligence artificielle. Quand éclate une révolution dans la tech, on souhaite naturellement en faire partie. Pour l'IA, deux éléments sont essentiels : la puissance de calcul et les chercheurs. Scaleway, filiale du Groupe Iliad , a acquis un supercalculateur auprès de NVIDIA, le cinquième plus grand au monde et le plus puissant en dehors des États-Unis. Du côté des chercheurs, la France compte deux écoles qui forment les meilleurs ingénieurs au monde dans ce domaine.

