Offensive des groupes rebelles contre la junte militaire en Birmanie

La junte militaire, au pouvoir en Birmanie, est bousculée depuis la fin du mois d'octobre. Trois groupes ethniques minoritaires ont coordonné une attaque contre le pouvoir militaire central. Cette offensive est considérée comme la plus importante par ces groupes rebelles depuis le coup d'État et l'éviction d’Aung San Suu Kyi en 2021.

L'Armée de libération nationale Taaung (TNLA), l'Armée d'Arakan (AA) et l'Alliance démocratique nationale du Myanmar (MNDAA) ont attaqué la junte militaire le 27 octobre dernier dans le nord de l'État Shan, près de la frontière avec la Chine. L'armée affirme qu'ils ont utilisé des "centaines de drones" pour bombarder leurs positions. Et qu'ils se sont emparés de villes, de villages et ont pris le contrôle de routes commerciales vitales reliant le pays à la Chine. Après s'être étendus à l'État Kayah (est) près de la Thaïlande, les combats touchent désormais l'État Rakhine dans l'ouest du pays

