Deuxième tentative de lancement de Starship SN25 et SuperHeavy B9

Une deuxième tentative de lancement de la fusée Starship SN25 et SuperHeavy B9 est prévue. Cette fois-ci, la destination est Hawaï. Les équipes d'Elon Musk ont travaillé dur pour assurer le succès de cette mission. Cependant, il y a des défis à relever, notamment en termes de coordination entre l'industriel et l'institution américaine responsable de la sécurité. Malgré les critiques, cette fusée est la plus puissante et la plus grande au monde.

Le but de ce lancement est similaire au premier, avec SuperHeavy allumant ses moteurs et Starship se détachant pour gagner de la vitesse et presque entrer en orbite

:

LAVOİXDUNORD: À Hawaï, pourquoi l’eau de l’étang de Kealia a viré au rose?L’étang de Kealia, sur l’île de Maui à Hawaï affiche une couleur rose très prononcée depuis deux semaines, ce qui attire les touristes à la quête de clichés exceptionnels...

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

CNEWS: Pourquoi l'eau d'un étang a-t-elle viré au rose bonbon à Hawaï ?Depuis le début du mois de novembre, l’étang de Kealia, situé sur l’île de Maui à HawaÏ, est touché par un phénomène visuellement spectaculaire, le rendant rose.

La source: CNEWS | Lire la suite »

LAPROVENCE: Budget de la Sécu: le Sénat lance son marathon budgétaire, sans marge de manoeuvreLe Sénat débute lundi son marathon budgétaire par l'examen du budget de la Sécurité sociale avec l'ambition d'adresser un 'message politique' à défaut de pouvoir peser nettement sur ce texte frappé du 49.3 à l'Assemblée nationale

La source: laprovence | Lire la suite »

LOBS: Budget de la Sécu: le Sénat lance son marathon budgétaire, sans marge de manoeuvreLa rapporteure générale du budget de la Sécu, Elisabeth Doineau, le 6 mars 2023 au Sénat, à Paris

La source: lobs | Lire la suite »

BFMTV: Budget de la Sécu: le Sénat lance son marathon budgétaire, sans marge de manoeuvreLes bancs macronistes étant très minoritaires au Sénat, les groupes de droite comme de gauche risquent de formuler une critique similaire, en ouverture des débats lundi: celui d'une trajectoire inquiétante du déficit de la Sécu, amené à se creuser dans les prochaines années.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LACROİX: Budget de la Sécu: le Sénat lance son marathon budgétaire, sans marge de manoeuvreLe Sénat débute lundi son marathon budgétaire par l'examen du budget de la Sécurité sociale avec l'ambition d'adresser un «message politique» à défaut de pouvoir peser nettement sur ce texte frappé du 49.3 à l'Assemblée nationale.

La source: LaCroix | Lire la suite »