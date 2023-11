Et ses conclusions sont sans appel : une nuit passée sur un brancard augmente de 40 % le risque de mortalité des personnes âgées. Le professeur Yonathan Freund, urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et coauteur de cette étude, décrypte pour Le Point.fr les clés de cette étude.

Recevez notre sélection d’articles tirée de notre rubrique Débats, pour comprendre les vrais enjeux du monde d’aujourd’hui et de notre sociétéL'hiver approche et la publication de votre étude rappelle combien les urgences sont sous tension tous les ans à cette saison, et ce, bien avant l'Comme tous les ans, hélas. Chaque année, on craint un hiver plus difficile que le précédent. L'hiver 2022 a tenu, hélas, toutes ses promesses avec une augmentation rarement vue du nombre de passages et d'hospitalisations en décembre. Il n'y a pas eu de changements substantiels dans l'accueil des patients en urgence, ni pour les soins non programmés ni pour l'aval hospitalier, depuis l'hiver dernier. Le problème de la gériatrie reste entier avec des lits fermés qui ne peuvent pas rouvrir faute de personne

:

EUROPE1: Une guerre d'actualité, une guerre oubliée et une bataille littéraire françaiseTous les jours dans la matinale d’Europe 1, Olivier de Lagarde scrute et analyse la presse du jour. Aujourd’hui, des nouvelles de l'Ukraine, le quotidien des gazaouis et le Prix Goncourt.

La source: Europe1 | Lire la suite »

BFMTV: Une enseignante frappée par le père d'une élève dans une école primaire de TomblaineUne enseignante d'une école primaire de Tomblaine a été frappée jeudi matin par le père d'une élève. L'homme était toujours recherché jeudi soir.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LACROİX: Procès d’Éric Dupond-Moretti : le ministre dénonce une « infamie » et une « épreuve »Le procès du garde des sceaux, poursuivi pour prise illégale d’intérêt, s’est ouvert lundi 6 novembre devant la Cour de justice de la République. « Durant trois ans et demi, on a piétiné ma présomption d’innocence », a-t-il lancé avant d’annoncer sa volonté de se défendre « dignement », « complètement », « fermement ».

La source: LaCroix | Lire la suite »

CNEWS: Neuilly-sur-Seine : une voiture s'engouffre par erreur dans une station de métroUn conducteur s'est retrouvé coincé ce lundi 6 novembre dans une bouche de métro à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), croyant rentrer dans un parking sous-terrain.

La source: CNEWS | Lire la suite »

LİBE: IA : une mannequin américano-taïwanaise s’émeut d’une photo modifiée où elle apparaît blancheLa modèle Sheeren Wu a dénoncé une entreprise de «déshumanisation» après que la photo incriminée a été postée sur Instagram par le créateur Michael Costello, qui nie sa responsabilité.

La source: libe | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: PSG | Al-Khelaïfi sur le projet du PSG : 'Pas une révolution, mais une évolution'Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Nasser al-Khelaïfi fait le point sur l'actu du PSG.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »