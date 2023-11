Netanyahu évoque la libération des otages par le Hamas

En parallèle, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué dimanche dans un entretien à la chaîne américaine NBC l’éventualité d’un accord pour libérer certains des quelque 240 otages enlevés par le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, une condition selon lui à tout cessez-le-feu. «Moins je m’exprime sur le sujet, plus j’augmente les chances que cela se matérialise», a déclaré M.

Netanyahu, sans épiloguer sur les tractations pour la libération des otages, peu avant le 38e jour, lundi, de la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sanglante du mouvement islamiste fatale à quelque 1 200 personnes, surtout des civils, et inédite dans l’histoire d’Israël. Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens incessants ont tué depuis le 7 octobre 11 180 personnes, majoritairement des civils, incluant 4 609 enfants, selon le ministère de la santé du Hama

MİDİLİBRE: Guerre Israël-Hamas : l'UE condamne l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme 'boucliers humains'L'Union européenne a condamné dimanche le Hamas pour son utilisation 'des hôpitaux et des civils comme boucliers humains' à Gaza , tout en exhortant Israël à faire preuve de 'la plus grande retenue' pour protéger les civils.

CNEWS: Israël-Hamas : l’OMS «préoccupée» par la situation des hôpitaux à GazaLes combats entre Israël et le Hamas continuent, six semaines après le début du conflit. De nombreux hôpitaux à Gaza ont notamment été pris pour cible. Suivez les dernières informations en direct.

CNEWS: Israël-Hamas : 44 soldats israéliens tués à Gaza depuis le 7 octobre dernierDes milliers de Palestiniens espèrent lundi quitter le site de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , sans eau ni électricité depuis quelques jours et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Suivez en direct les dernières informations.

BFMTV: Bande de Gaza: Tsahal affirme que le Hamas transforme des ambulances 'en cibles militaires légitimes'L'armée israélienne justifie ces frappes sur des ambulances par le fait que le groupe terroriste 'sacrifie la neutralité de ces institutions' et 'viole le droit international'.

LAVOİXDUNORD: Hamas: à Gaza «les hôpitaux sont transformés en scènes de mort», décrit l’ONUPrincipal allié d’Israël, qui dément viser délibérément les sites civils, Washington a dit s’opposer aux combats dans les hôpitaux à Gaza .

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas . 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

