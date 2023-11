Le Parti communiste choisit Léon Deffontaines comme tête de liste pour les élections européennes

Le résultat faisait peu de doute, depuis qu'il est acté que le Parti communiste présentera une candidature autonome aux élections européennes, comme les autres partis de gauche. Léon Deffontaines, porte-parole du PCF et proche de Fabien Roussel, a été choisi par les militants pour prendre la tête de la liste communiste. Ce vote, remporté par le jeune homme de 27 ans avec « plus de 91 % » des quelque 22.600 suffrages exprimés, n'était qu'une formalité.

Léon Deffontaines avait déjà été désigné, en juillet par les militants, chef de file des communistes aux élections européennes, avant que Dans une vidéo de remerciements publiée sur X (ex-Twitter), Léon Deffontaines affirme que c'est « une élection importante », disant « faire partie » des « 52 % des Français qui n'ont plus confiance dans l'Union européenne ». « Nous devons changer l'Europe », exhorte la tête de liste, qui veut « reprendre la main » avec une campagne « pour aller chercher l'ensemble des classes populaires et celles et ceux qui n'y croient plus

