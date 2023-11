Accident mortel en France: un homme poursuivi pour avoir percuté volontairement un autre homme

S'agit-il d'un crime ou d'un simple accident? C'est ce que doit déterminer la Cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, à Digne-les-Bains. Face à la présidente, ce lundi 13 novembre, Daniel Scaramuzzino est debout, appuyé sur une béquille. L'octogénaire est poursuivi pour avoir volontairement, et de manière préméditée, mortellement percuté un autre octogénaire: Jean Ortega.

Il est aux alentours de 8h15, le 14 juillet 2018, lorsque l'accident se produit sur la RN85, sur le pont qui traverse la Durance, à Volonne. La victime, gravement blessée, présente une fracture du crâne, un traumatisme grave et de nombreuses lésions. Elle succombera quelques heures plus tard à l'hôpital Nord de Marseille. Son vélo est lui, découvert à 700 mètres du lieu de l'accident. Pour les forces de l'ordre, commence alors une enquête minutieuse. Deux témoins leur indiquent avoir croisé un véhicule de "couleur sombre, avec, coincé sous le pare-chocs, un vélo

