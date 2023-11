Match des Légendes à Lens : les deux équipes et des grands noms dévoilés

Certains vont fêter Halloween ce mardi 31 octobre 2023, d'autres se rendront au stade Bollaert-Delelis de Lens pour assister au Match des Légendes. Une rencontre de gala organisée au profit de l'association 'Un sourire, un espoir pour la vie' fondée par Pascal Olmeta et Francesco Biddau. Les deux équipes et des grands noms ont été dévoilés. On fait le point.

Rebelote ce mardi avec de nouvelles têtes à l'affiche. Zidane, Deschamps, Sikora, Barthez...

