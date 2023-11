Jack Deruche nouveau président au club Kiwanis d'Abbeville | Le Journal d'Abbeville

Le club service kiwanis Abbeville a procédé à sa traditionnelle passation du bureau. L'équipe est désormais représentée par son président Jack Deruche, le secrétaire Jean Michel Dollé, le Trésorier Bernard Laville, le postPrésident Patrick Roy, le chef du protocole et président fondateur Guy Mehay et l'intendant Pascal Baube. Le club est devenu mixte en février 2023. Toute nouvelle candidate sera la bienvenue.

'Cela consiste à parfaire le financement du cordon numérique qui est un système de Vidéo via internet permettant aux familles ne pouvant pas se déplacer pour multiples raisons, de pouvoir suivre l'évolution de leur prématuré', indique Jack Deruche, le nouveau président.

La fête de la citrouille à Abbeville rencontre un vif succèsLa traditionnelle fête de la citrouille à Abbeville a attiré de nombreuses familles qui ont pu profiter des animations proposées par la ville. Les enfants ont pu se faire maquiller, créer leur baguette magique et assister à un spectacle de marionnettes. Environ 2 000 personnes ont participé à cette sympathique fête. Lire la suite ⮕

Abbeville : un réseau de chaleur plus grand et plus vertueuxLa ville d'Abbeville a reconduit la délégation de service public avec Dalkia pour 20 ans. Le réseau de chaleur sera étendu de 7 km et la chaufferie bois sera modifiée pour consommer de l'anas de lin. La ville passera ainsi à 84% d'énergies renouvelables. Lire la suite ⮕

Des jeunes d'Abbeville marquent leur passage en Grèce avec des fresquesDes jeunes d'Abbeville ont réalisé une première fresque à Nea Kios lors d'un séjour culturel et artistique en Grèce. Accompagnés par des associations locales, ils ont également visité le musée de l'Acropole avant de se préparer à la réalisation d'une deuxième fresque. Lire la suite ⮕

Victoire de la réserve du SC Abbeville face à l'AS2AL'équipe réserve du SC Abbeville a remporté le match contre l'AS2A avec un score de 2-0. Bryan Gaffé et Nathan Verdun ont marqué les buts pour les locaux. Les Abbevillois occupent désormais la 4e place au classement. Lire la suite ⮕

Une habitante de Eu élue Diva Normandie 2023Mélusine Picard, une habitante de Eu, en Seine-Maritime, originaire du Vimeu, dans la Somme, a été élue à 25 ans Diva Normandie 2023. Cette élection a permis à la jeune femme, aide-soignante à l'hôpital d'Abbeville, de prendre confiance en elle et d'être sélectionnée pour le concours national. Lire la suite ⮕

Onana repousse le tir de Grealish dans la surfaceJack Grealish est servi aux 20 mètres à gauche, et prend le temps d'armer du droit en entrant dans la surface. André Onana est encore bien présent pour repousser le ballon grâce à un bon plongeon sur sa gauche. Lire la suite ⮕