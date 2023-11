Transat Jacques Vabre 2023 : déjà cinq bateaux en réparation et un abandon

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

Départ de la Transat Jacques Vabre 2023 : toutes les informations à connaîtreLa Transat Jacques Vabre 2023 partira du Havre en direction de Fort-de-France en Martinique. Quatre parcours différents sont proposés aux différentes classes de bateaux engagées dans cette course transatlantique. Ne manquez rien du grand départ grâce à notre site ouest-france.fr et aux chaînes de télévision France 3, L'Équipe, Infosport+ et Eurosport Player. Lire la suite ⮕

Transat Jacques-Vabre : « Le niveau est dingue », confie Thomas RuyantAvec près de 40 bateaux au départ, la classe Imoca sera de nouveau la plus compétitive et la plus regardée lors de cette 16e édition de la transat Jacques-Vabre qui marque les 30 ans de la Route du café. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière auront fort à faire pour défendre leur titre. Départ ce dimanche à 13 h 29. Lire la suite ⮕

La Transat Jacques Vabre débute au Havre avec un record de participantsCe dimanche 23 octobre 2023, les 95 bateaux de la Transat Jacques Vabre et 190 skippers prennent le départ de cette 16e édition de la route du Café. Une édition anniversaire avec un record de participants. Le Havrais Charlie Dalin devra abandonner pour des raisons de santé après la ligne d'arrivée. Lire la suite ⮕

Transat Jacques Vabre : Changements majeurs dans le programme de départEn raison des mauvaises conditions météorologiques prévues dans le golfe de Gascogne, la direction de course a décidé de modifier le programme de départ de la Transat Jacques Vabre. Les Ultim partiront comme prévu, tandis que les Ocean Fifty et les Class40 feront un arrêt à Lorient. Les Imoca resteront à quai au Havre et partiront à une date encore inconnue. Lire la suite ⮕

Le départ de la Transat Jacques-Vabre retardé en raison des conditions météorologiquesLes 40 Imoca engagés dans la 16e édition de la Transat Jacques-Vabre ne pourront pas partir comme prévu dimanche en raison des conditions météorologiques difficiles en Manche. Les organisateurs ont confirmé la nouvelle ce dimanche matin. Lire la suite ⮕

Report du départ des Imoca de la Transat Jacques Vabre en raison des conditions météoEn raison des conditions météo très compliquées, le directeur de course de la Transat Jacques Vabre a annoncé le report du départ des Imoca. Les Class40 et les Ocean Fifty partiront ce dimanche vers L’orient, tandis que rien ne change pour les Ultims. Lire la suite ⮕