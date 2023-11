Littérature à Bordeaux : les rencontres de novembre à la librairie du Passeur

Yvan Robin sera le premier invité de ce mois à la librairie du Passeur, à Bordeaux-Bastide, pour son nouveau roman « Bonhomme ». Dans la collection « Faction » chez In8, il conte l’été d’un adolescent dont le grand-père a mystérieusement disparu : modèles masculins et chaleur étouffante. L’auteur viendra en discuter le jeudi 2 novembre à 18 h 30.

Prix Goncourt 2023 : pas de surprise, les quatre favoris Andrea, Koenig, Reinhardt et Sinno en finale Le prix Goncourt sera décerné le 7 novembre au restaurant Drouant, dans le quartier de l’Opéra à Paris, comme le veut la tradition depuis plus d’un siècleLes deux autres rencontres se feront dans le cadre du précieux festival Lettres du monde qui fête cet automne ses 20 ans de promotion des cultures et littératures de la planète.

Le LOSC s'impose face à Monaco grâce à un formidable passeurJonathan David laissé sur le banc, Yusuf Yazc à sa place comme titulaire, le LOSC s'est avancé sans buteur de formation face au dauphin monégasque. Les Dogues n'ont toujours pas de remplaçant à leur canonnier, en méforme cette saison (2 buts en L1), mais ils ont trouvé un formidable passeur. Comme lors de sa belle entréeLe Kosovar a d'abord trouvé Ivan Cavaleiro au second poteau, tout heureux de marquer à bout portant (1-0, 32e). Puis il a parfaitement décalé Bafodé Diakité, récompensé de sa longue projection (2-0, 36e). Deux buts en une poignée de minutes venus concrétiser l'emprise lilloise sur la rencontre. Les Monégasques n'ont eu un sursaut qu'après la pause, lorsque Adi Hütter a renoncé au 3-5-2 qu'il avait tenté pour un 4-4-2. Lucas Chevalier a été mis à contribution sans vraiment être inquiété (48e, 64e, 74e, 82e) et les Lillois ont pu démontrer leur solidité défensive. Avec cette victoire, le LOSC grimpe à la quatrième place et recolle à deux points des Monégasques, assurés d'être troisièmes à l'issue de cette journée., la semaine de Montpellier a été sauvée par une victoire probante face à Toulouse (3-0). Alors que Michel der Zakarian refusait l'appellation de « derby » pour la rencontre, ses joueurs ont mis l'intensité requise pour ce genre de rencontres. Dans leur style, les Montpelliérains ont asphyxié leur adversaire et capitalisé sur les transitions Lire la suite ⮕

Taylor Swift : quand la musique rencontre la littératureUne conférence à l'Université de Gand explore la relation entre la musique de Taylor Swift et la littérature anglaise, offrant une perspective unique sur son travail artistique. Lire la suite ⮕

Éliane Viennot, chercheuse en littérature française, est l'invitée d'Yves Calvi et Amandine BégotLe débat sur l'écriture inclusive a été relancé par le texte défendu par la sénatrice Les Républicains Pascale Gruny, voté par le Sénat. Éliane Viennot, chercheuse en littérature, est l'invitée de RTL Matin. Ecoutez Le débat du 30 octobre 2023 avec Yves Calvi et Amandine Bégot. Lire la suite ⮕

'Le français n'est pas en danger ', estime une professeure émérite de littératureSur RTL, la chercheuse en littérature Éliane Viennot est revenue sur les critiques quant à la disparition de la langue française, 'une plaisanterie' selon elle. Lire la suite ⮕

Un immeuble squatté a pris feu à Bordeaux, une vingtaine de personnes évacuéesLundi 30 octobre, vers 5h20 du matin, un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. Destiné à être démoli, le bâtiment était squatté. Lire la suite ⮕

Bordeaux : de grands vins vendus aux enchères au profit de la Banque alimentaire178 lots seront mis aux enchères jeudi 9 novembre, à l’Hôtel des ventes de Sainte-Croix et sur Internet Lire la suite ⮕