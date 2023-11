Pays basque : la Banque alimentaire en appelle aux bénévoles pour réussir sa grande collecte annuelle

La collecte annuelle organisée par la Banque alimentaire, aux portes des magasins, se déroulera les 24, 25 et 26 novembre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

Toute l’année, la Banque alimentaire du Pays basque accompagne plus de 12 000 personnes confrontées à la précarité alimentaire. L’association centralise une masse importante de denrées à destination du réseau de solidarité local. Une part importante de ces ressources provient de sa collecte annuelle devant les magasins. Celle-ci se déroulera les 24, 25 et 26 novembre.

La Banque alimentaire du Pays basque recherche des bénévoles pour mener à bien cette opération, aux portes des magasins. Pour se faire connaître, contacter l’association au 05 59 55 28 11 ou par mail : ba641@banquealimentaire.org headtopics.com

