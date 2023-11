Le véhicule électrique toujours pas rentable pour l’industrie américaine

Un homme regarde une voiture Tesla ( constructeur automobile américan de voitures électriques sportives et de luxe) dans un magasin de Pékin, en Chine. Ford et General Motors revoient tous les deux leurs ambitions à la baisse. Pour Ford, l’objectif des 600 000 véhicules électriques sortis d’usine en 2023 est remis à 2024, les 12 milliards de dollars d'investissements dans l'électrique sont gelés.

Du côté des industriels, c’est encore la voiture à essence qui assure la rentabilité de leur modèle économique Ce sont les gains encaissés, grâce entre autres à ces SUV gourmands en essence, qui leur permettent d’augmenter les salaires pour satisfaire les revendications des grévistes. À l'heure actuelle, la voiture électrique n’est pas rentable et la guerre des prix déclenchée par Elon Musk a aggravé la situation. Le seul chemin bien connu pour gagner de l’argent passe par la Chine, là où le prix des batteries est le plus compétitif.

