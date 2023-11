Les mots de passe les plus courants en 2023

Ah, le mot de passe. En trouver un peut se transformer en véritable casse-tête : lettre majuscule, chiffre, caractère spécial à l'image des '!' ou encore des '$'... Pour éviter de se faire craquer les comptes, il faut redoubler d'imagination. Mais surtout, s'en souvenir. C'est le plus difficile tant le nombre des comptes se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Certains ont leur petite technique : ajouter un souvenir, un nombre fétiche, un artiste préféré, un nom de rue. Au choix.

D'autres au contraire ont un peu lâché l'affaire et tentent rapidement de résoudre le problème. NordPass – un gestionnaire de mots de passe pour les particuliers et entreprises – vient de publier une étude sur les 200 mots de passe les plus courants dans le monde en 2023, selon différents sites utilisés. À lire aussi iPhone, Apple Watch : comment marche Tap to Pay, le nouveau paiement sans contact d'Apple Nous avons… En partenariat avec NordPass, des chercheurs indépendants en cybersécurité ont ainsi analysé une base de données de 6,6 To (Téraoctet) de mots de pass

:

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday 2023 : Les promotions sur les produits AppleDécouvrez les promotions sur les produits Apple lors du Black Friday 2023. Les enseignes comme Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount et autres e-commerçants mettent en avant les références Apple durant cet événement shopping. Trouvez les derniers iPhone, AirPods, Apple Watch et MacBook à des prix réduits.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Google va supprimer les comptes Google inactifs à partir de décembre 2023À partir du 1ᵉʳ décembre 2023, Google commencera à supprimer les comptes Google inactifs, ainsi que leurs données, dans le but de mieux sécuriser les comptes des utilisateurs. Cette mesure concerne les comptes personnels et non les comptes d'organisation.

La source: actufr | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Black Friday 2023 : les meilleures offres de la Fnac en avant-premièrePour cette édition 2023, les marchands en ligne ont prévu de dévoiler toutes leurs meilleures offres du 17 au 27 novembre. Cela dit, certaines d’entre elles, à l’image de la Fnac proposent d’ores et déjà des bons plans en avant-première. Profitez d'une remise de -44% sur le Pack Philips Hue chez la Fnac.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

ACTUFR: La Fête des Lumières 2023 à Lyon : les restaurateurs se sentent exclus des préparatifsLes restaurateurs de Lyon se plaignent d'être tenus à l'écart des préparatifs de la Fête des Lumières 2023, la plus importante fête de l'année dans la ville. L'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie (Umih) du Rhône dénonce l'indifférence et la mauvaise organisation de la Ville de Lyon.

La source: actufr | Lire la suite »

FRANDROİD: Les meilleures consoles de jeux en 2023Profitez des exclusivités Playstation 8 /10 Sony PlayStation 5 • Excellente manette • Excellents graphismes • Rétrocompatibilité soignée • Un look massif et old school Le test 549 € Toute l'offre du Game Pass 9 /10 Microsoft Xbox Series X • Puissante et silencieuse • De la vraie 4K • Un Xbox Game Pass séduisant • Une manette qui n'innove pas Le test 499 € La console familiale 8 /10 Nintendo Switch OLED • Un meilleur affichage avec l'OLED • Un port Ethernet bienvenu • Le catalogue Nintendo au complet • Une puissance graphique toujours limitée... Le test 319 €

La source: Frandroid | Lire la suite »