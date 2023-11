Le ministre de la justice met un terme à l'audience devant la Cour de justice de la République

Il est pratiquement 14 heures ce jeudi 16 novembre devant la Cour de justice de la République (CJR), et c’est par cette phrase toute simple que le ministre de la justice met un terme à l’audience. D’habitude si tempétueux dans les prétoires, l’ancien pénaliste choisit, en cet instant solennel, de ne rien ajouter aux plaidoiries de ses deux avocats, qui viennent de parler pendant près de quatre heures.

Le premier à entrer en piste, ce jeudi, est Me Rémi Lorrain, qui défend le garde des sceaux depuis le début de cette procédure. Mêlant des propos souvent acerbes et parfois ironiques, l’avocat répond avec une certaine prestance au réquisitoire sévère délivré la veille par Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassatio

:

LAPROVENCE: Procès d'Eric Dupond-Moretti : un an de prison avec sursis requis contre le ministre de la Justice'Votre décision est importante et attendue', a dit aux juges de la Cour de Justice de la République (CJR) le procureur général de la Cour de cassation Rémy Heitz, qui porte l'accusation au procès.

La source: laprovence | Lire la suite »

MARİANNELEMAG: Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice pour conflits d'intérêtsLe ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, comparaît devant la Cour de Justice pour des soupçons de conflits d'intérêts. L'accusation soutient qu'il aurait dû s'abstenir d'intervenir dans certains dossiers en raison de ses liens passés avec des magistrats.

La source: MarianneleMag | Lire la suite »

20MİNUTES: Décision de la cour d'appel de Toulouse sur le sort de Bastien ChalureauHuit mois de prison avec sursis requis contre Bastien Chalureau, joueur de rugby international de Montpellier, pour violences commises en raison de la race. La décision finale sera rendue le 16 janvier.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

MARİANNELEMAG: Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice◾️ Ghaleh Marzban explique que la question du conflit d'intérêts n’était pas de son ressort. '[…] Je n’allais pas dire à sa directrice de cabinet que le ministre devait démissionner !' 'Vous avez passé votre temps à demander ma démission', s’emporte EDM.

La source: MarianneleMag | Lire la suite »

LATRİBUNE: Décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des titres-restaurantLa Cour d'appel de Paris a confirmé les sanctions pécuniaires infligées aux émetteurs de titres-restaurant pour pratiques anticoncurrentielles. Les amendes attribuées en 2019 devront être payées, bien que le montant total soit réduit. Le nom de l'émetteur dont le montant a été réduit n'a pas été précisé.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti encourt un an de prison avec sursisLe ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti est jugé pour "prise illégale d'intérêt" et encourt un an de prison avec sursis selon les réquisitions du ministère public. Le procureur général de la Cour de cassation demande à la Cour de justice de la République de le déclarer coupable.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »