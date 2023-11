Les meilleurs films des années 80 à voir

Quels films regarder pour se replonger dans l'effervescence des années 80 ? De L'Été Meurtrier à La Boum en passant par Dirty Dancing et Shining, on ressort nos bonnes vieilles cassettes VHS pour un retour dans eighties, nostalgique forcément, quand notre meilleur ami s'appelait E.T., et notre fantasme ultime, Patrick Swayze. Les 45 meilleurs films des années 80 à voir La Boum (1980) A l'aube des années 80, Sophie Marceau décroche son premier rôle au cinéma dans La Boum de Claude Pinoteau.

Elle a 13 ans et incarne Vic, une adolescente parisienne un brin rebelle, qui vit sa première histoire d'amour. Toute une génération de jeunes filles se retrouveront en elle et grandiront avec elle. 3 ans plus tard, Sophie Marceau, désormais connue dans le monde entier, reçoit le César du meilleur espoir féminin pour La Boum 2. The Blues Brothers (1980) “Everybody Needs Somebody to Love…” Les Blues Brothers est assurément l'un des duos de cinéma les plus cult

:

