Des milliers de personnes prises au piège à l'hôpital de Gaza

Des milliers de personnes restent prises au piège ce mardi sur le site du principal hôpital de Gaza, au milieu de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Depuis des jours, les affrontements entre combattants du Hamas et soldats israéliens se concentrent autour du complexe al-Chifa. À Tel-Aviv les familles des otages ont décidé de marcher jusque'à Jérusalem pour réclamer la libération de leurs proches.

►Une marche de cinq jours de Tel-Aviv jusqu'au bureau du Premier ministre israélien à Jérusalem a débuté ce mardi,L'armée israélienne a annoncé avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux, dont le Parlement,Faute de carburant, l'UNRWA est sur le point de cesser ses opérations à Gaza. C'est aussi l'acheminement de pain, d'eau potable, et de soins apportés par les services mobiles qui va donc cesse

LİBE: Guerre Hamas-Israël : les islamistes utilisent l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement», affirme WashingtonL’armée israélienne a annoncé ce mardi avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du Hamas dans la ville de Gaza , notamment celui le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police. Israël avait affirmé lundi que le Hamas utilisait l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement». Du côté israélien, l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a fait environ 1 200 morts, selon les autorités, en grande majorité des civils. Les bombardements israéliens sur Gaza ont tué au total 11 240 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 630 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas .

La source: libe | Lire la suite »

LEPOİNT: Bande de Gaza : ce que l’on sait des otages du HamasDes portraits des otages devant le musée de Tel-Aviv, le vendredi 20 octobre 2023.

La source: LePoint | Lire la suite »

BFMTV: Bande de Gaza: Tsahal affirme que le Hamas transforme des ambulances 'en cibles militaires légitimes'L'armée israélienne justifie ces frappes sur des ambulances par le fait que le groupe terroriste 'sacrifie la neutralité de ces institutions' et 'viole le droit international'.

La source: BFMTV | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Guerre Israël-Hamas : l'UE condamne l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme 'boucliers humains'L'Union européenne a condamné dimanche le Hamas pour son utilisation 'des hôpitaux et des civils comme boucliers humains' à Gaza , tout en exhortant Israël à faire preuve de 'la plus grande retenue' pour protéger les civils.

La source: Midilibre | Lire la suite »

20MİNUTES: Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationaleUne vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes. On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

RFI: Violents combats à Gaza entre le Hamas et l'armée israélienneLes combats se concentrent au cœur de la ville de Gaza , dans le nord du territoire, notamment autour de certains hôpitaux soupçonnés par l'armée israélienne d'abriter des infrastructures stratégiques du Hamas . De la fumée s'élève de Gaza après des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant affirme que les combats se poursuivent malgré les pertes humaines.

La source: RFI | Lire la suite »