Les passeports numériques NFT d'Arianee : une technologie au service des marques

Trop souvent dépeint, à tort, comme une technologie au service de la spéculation, le NFT permet en premier lieu et surtout d’adosser des caractéristiques uniques à des actifs, physiques comme numériques. Créée en 2017, la start-up française Arianee l’a bien compris en se spécialisant dans l’émission pour les entreprises de passeports numériques sous forme de NFT. «Nous utilisons la norme NFT, principalement à des fins de passeports numériques d’objets.

Nous nous adressons à des marques qui créent des objets durables, assurables, revendables, qui ne sont pas nécessairement possédés par les gens qui les ont achetés», précise Pierre-Nicolas Hurstel, PDG d’Arianee, à Capital lors du salon BIG de Bpifrance.Ces passeports sont notamment utilisés à des fins de traçabilité, d’authenticité, voire de garantie, autant de cas d’usage qui permettent à une marque de garder le contact avec son client. «Nous créons des comptes clients enrichis qui sont améliorés grâce aux fonctionnalités des wallets blockchain, poursuit le PDG d’Ariane

:

BİBAMAGAZİNE: Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Dunkerque : les pilotes, ces anges gardiens qui guident les bateaux à bon portDepuis 1583, des pilotes se chargent de faire entrer les bateaux dans le port de Dunkerque. Un travail essentiel au fonctionnement du port réalisé par 31 pilotes.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

ACTUFR: Seine-et-Marne : ces passionnés prennent en photo les tombes « pour les garder en mémoire »Plusieurs sites Internet proposent aux passionnés de généalogie de recenser les sépultures des défunts, notamment grâce à des photos de tombes.

La source: actufr | Lire la suite »

SUDOUEST: Chasse à la palombe dans les Pyrénées : ces menaces qui pèsent sur les chasses traditionnellesLa chasse à la palombe au filet fait l’objet d’une dérogation, mais jusque quand ? La Ligue de protection des oiseaux et l’association One Voice mènent une guerre contre les chasses traditionnelles, qui concernent pourtant un faible nombre de...

La source: sudouest | Lire la suite »

EUROPE1: Israël : ces volontaires qui travaillent dans les fermes des kibboutz pour remplacer les agriculteursDepuis l'attaque du Hamas en Israël, lancée le 7 octobre dernier, les fermes des kibboutz sont abandonnées et il manque plus de 10.000 ouvriers agricoles. Alors pour nourrir les animaux, récolter les fruits et légumes et nourrir l'État hébreu, des volontaires se rendent, au péril de leur vie, dans ces fermes pour travailler.

La source: Europe1 | Lire la suite »

BFMTV: Ces villes où les loyers ont flambé pour les studios depuis un anA Saint-Etienne, les étudiants qui cherchent à louer un appartement d'une pièce ont vu les loyers exploser de 13,6% sur un an.

La source: BFMTV | Lire la suite »