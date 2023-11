Les Gilets jaunes : un mouvement social en France

Le 17 novembre 2018, au moins 287 000 personnes manifestaient en France contre une mesure promue par le président de la République Emmanuel Macron, la « taxe carbone ». C'était l'« Acte I » des « Gilets jaunes », celui de la naissance d'un des plus importants mouvements sociaux de l'histoire du pays, dont la principale ambition était la justice sociale . Mais beaucoup ne l'ont pas vu ainsi, du moins pas tout de suite.

Car les Gilets jaunes sont nés en réaction à la hausse de la fiscalité sur les carburants, l'objectif gouvernemental affiché étant de réduire le recours à la voiture. Une idée du gouvernement alors dirigé par Édouard Philippe que beaucoup ont, par la suite, jugé symbolique d'une « écologie antisociale ».Mais avant cela, au tout début de la mobilisation, beaucoup s'étaient bouchés le nez, dont une partie des écologistes qui accusait ce soulèvement de défendre mordicus la voiture et, du même coup, ses pollutions. Depuis, de nombreux travaux de chercheurs ont battu en brèche cette perception des Gilets jaune





Lire la suite: MARİANNELEMAG » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

RMCSPORT: 'Les tournois sont les tournois': pour Contepomi, l'Irlande et la France restent les deux meilleures...Si l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se disputeront le titre mondial samedi au Stade de France, l’Irlande reste la meilleure équipe du monde devant la France, selon Felipe Contepomi, légende du rugby argentin.

La source: RMCsport | Lire la suite »

LACROİX: Les puffs, les cigarettes électroniques à la mode chez les adolescents en FranceLes puffs, des cigarettes électroniques aux arômes variés, sont devenues très populaires parmi les collégiens et lycéens en France. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, de nombreux adolescents en ont déjà essayé et en ont acheté selon une étude récente.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Les pompes funèbres recrutent dans les Hauts-de-France mais peinent à attirer les candidatsLes Hauts-de-France sont la troisième région qui propose le plus de postes dans le secteur funéraire. Mais les agences ont du mal à attirer des candidats prêts à s’investir dans ce milieu particulier, exigeant, mais aussi très humain.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Les gilets jaunes célèbrent leur 5e anniversaire avec des rassemblements en FranceLes gilets jaunes célèbrent leur 5e anniversaire avec des rassemblements organisés partout en France. L'article parle des mobilisations prévues et de l'espoir de relancer le mouvement.

La source: Midilibre | Lire la suite »

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

BİBAMAGAZİNE: Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine | Lire la suite »