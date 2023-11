Le Black Friday en France : les meilleures promotions smartphones

D’origine américaine, le Black Friday et sa cascade de bons plans s’exportent bien en France , pour le plus grand bonheur des chasseurs et chasseuses de promos. L'événement shopping est censé démarrer officiellement le 24 novembre. Dans les faits, les e-commerçants lancent les promotions en avance, dès le 17 pour Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount. Les bons plans se prolongent ensuite jusqu’à la fin du mois avec le Cyber Monday.

Comme d’habitude, ce sera l’occasion pour de nombreuses enseignes de sacrifier les prix de nombreux produits high-tech. Que ce soit des smartphones, TV, écouteurs, casques, enceintes, ou de l'électroménager, les produits high-tech sont souvent les stars du Black Friday . Quelques smartphones sont actuellement en promotion chez Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount. Les marchands ont lancé timidement cette nouvelle édition du Black Friday , mais ils étoffent progressivement leurs catalogues. Pour vous aider à séparer le bon grain de l’ivraie, voici une sélection de toutes les meilleures promotions smartphones du Black Friday





Lire la suite: MAGAZİNECAPİTAL » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

JOURNALDUGEEK: Le Black Friday en France : une tradition importée par AmazonEn une décennie, le Black Friday est s’est imposé comme un incontournable du paysage commercial en France. Si une large majorité des revenus sont générés par des commerçants physiques traditionnels, le e-commerce a été à l’origine de cette opération. C’est même Amazon qui a importé la tradition en France : c’est aussi lui qui est le plus agressif sur les offres.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

BFMTV: Prime Day 2023 : tout savoir sur les jours promotionnels d'Amazon avant le Black FridaySurprise ! Cette année, Amazon a décidé de faire doublement plaisir à ses abonnées Amazon Prime. En effet, les Prime Day reviennent cet automne !

La source: BFMTV | Lire la suite »

01NET: Prime Day : ce lundi, Amazon ridiculise Black Friday avec ces 5 pépites 🔥Cette semaine, Amazon organise son Prime Day. Cette opération réservée aux membres Prime leur permet de faire des économies XL sur des produits de référence. Voici le guide.

La source: 01net | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: En fracassant le prix du Bose QC45, Amazon ridiculise le Black Friday (-43%) 🤩Pour son Prime Day, Amazon se montre plus généreux que jamais. Le numéro 1 du e-commerce en France lâche une avalanche de promos ce mardi 10 et mercredi 11 octobre. Sur le podium des meilleures offres de cette première journée, on peut voir le casque sans fil Bose QC45 dont le prix vient de lourdement chuter.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: Quelles sont les dates du Black Friday 2023 en France ?Préparez-vous à une véritable déferlante de bonnes affaires! Le Black Friday est sur le point de commencer mais connaissez-vous la date exacte du Black Friday en France en 2023 ? Afin de ne manquer aucune des promotions organisées à cette occasion, une certaine préparation s’impose.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »