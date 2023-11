Les gilets jaunes célèbrent leur 5e anniversaire avec des rassemblements en France

Souffler les bougies pour rallumer la flamme ? Les gilets jaunes célèbrent, depuis ce vendredi et ce samedi encore, leur 5e anniversaire avec des rassemblements organisés partout en France , notamment à Montpellier, Nîmes ou Perpignan en région. Sur les réseaux sociaux, une carte recense même une centaine de rendez-vous.

Loin, certes, des 3 000 mobilisations spontanées de l’acte I qui avaient réuni le 17 novembre 2018 autour d’un sentiment d’injustice sociale quelque 280 000 manifestants, mais pour les derniers piliers du mouvement, ce peut être l’occasion de relancer un élan brisé par le temps, la lassitude ou la résignation. "Nous attendons tous ceux qui sont partis, ceux que nous voyons par intermittence, ceux qui sont toujours là avec le cœur et ceux que nous n’avons jamais vus et qui souhaitent nous rencontrer", lancent par exemple les gilets jaunes des Près d’Arènes, à Montpellier, haut lieu à l’époque de cette révolte des ronds-points, qui investiront les lieux samedi dès 11





