Les géants sud-coréens Samsung et LG misent sur des téléviseurs transparents et minimalistes

Objet roi des salons à travers le monde, le grand téléviseur à écran plat pourrait bientôt finir dans les greniers: les géants sud-coréens de l'électronique Samsung et LG misent désormais sur des objets transparents, minimalistes et connectés. 'Que diriez-vous d'un écran qui vous redonne de l'espace?', a lancé lundi un cadre de LG lors d'une présentation à la presse du Signature OLED T, qui devrait sortir plus tard dans l'année.

'Bienvenue dans un monde qui va au-delà de l'écran parfait', s'est-il félicité, la veille du lancement officiel, mardi, du salon des technologies CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas, dans l'ouest des Etats-Unis. Le nouvel écran, présenté en grande pompe, est 'pratiquement invisible quand il est éteint', pointe l'entreprise, et peut ainsi se fondre parfaitement avec le décor de la pièce dans laquelle il se trouve. Ressemblant à une boîte rectangulaire transparente, cette télévision propose, aussitôt allumée, le visionnage des programmes TV en haute définitio





