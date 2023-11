Leonor d’Espagne, Harry et Meghan, Charlene de Monaco : la semaine des têtes couronnées en images

En effet, le 31 octobre, pour Halloween, le couple a été photographié dans la rue, avec le petit Archie et Lilibet, deux sceaux à la main pour réclamer des bonbons. Un moment partagé en famille, qui montre que les Sussex sont des parents comme les autres. Pour le père du prince Harry, les visites d’État se poursuivent. Après Paris, c’est au Kenya que Charles III a posé ses valises.

Les confidences indiscrètes de Camille Gottlieb sur les enfants de Charlene de Monaco Du côté de la famille princière de Monaco, c’est Camille Gottlieb qui a fait part de quelques indiscrétions au sujet des enfants de la princesse Charlene et du prince Albert de Monaco. En effet, dans les colonnes de Point du Vue, elle s’est confiée sur sa relation avec les jumeaux. Elle a alors qualifié Gabriella de “petite merveille, très rigolote.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLOSERFR: Harry et Meghan : sortie rarissime avec Archie et Lilibet pour Halloween, la famille photographiéeActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Espagne : La princesse Leonor de Bourbon, héritière du trône, jure fidélité à la ConstitutionLa princesse a prêté serment sur le même exemplaire de la Constitution que son père 37 ans avant elle

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: La princesse Leonor, héritière du trône espagnol, jure fidélité à la ConstitutionL’héritière du trône d’Espagne, la princesse Leonor de Bourbon, a juré fidélité à la Constitution mardi, jour de ses 18 ans, étape indispensable pour pouvoir succéder un jour à la tête de l’Etat à son père, le roi Felipe VI.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: La princesse Leonor de Bourbon jure fidélité à la ConstitutionL'héritière du trône d'Espagne, la princesse Leonor de Bourbon, a juré fidélité à la Constitution mardi 31 octobre, jour de ses 18 ans, étape indispensable pour pouvoir succéder un jour à la tête de l'État à son père, le roi Felipe VI.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Comment la princesse Leonor aide à redorer la couronne espagnoleGrâce à elle, la dynastie Bourbon est en train de gagner en sympathie dans l'opinion publique. Elle aide à jouer la carte de la stabilité et de la continuité tranquille dans un contexte politique incertain.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕

MADAMEFIGARO: Leonor d’Espagne, le serment d’une future reineComme le veut la tradition, la princesse Leonor d’Espagne a prêté serment sur la Constitution ce mardi 31 octobre, soit le jour de ses 18 ans. Louée pour son naturel, la jeune femme fait souffler un vent de modernité sur la monarchie espagnole.

La source: Madamefigaro | Lire la suite ⮕