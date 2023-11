Pyrénées-Orientales. Le vent couche un camion et une caravane : un viaduc fermé à la circulation

Conséquence du fort vent qui touche le sud du département, un camion s'est couché en travers du pont, ainsi que la remorque d'une caravane, quelques dizaines de mètres plus loin.L'alerté a été donnée vers 7h10, a appris Actu Perpignan auprès du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales (CODIS 66).

La préfecture des Pyrénées-Orientales annonce qu'une déviation a été mise en place par la route départementale 114, la route principale reliant Port-Vendres et Collioure, par les villages.

