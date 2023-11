Tempête Ciaran: un chauffeur routier tué par la chute d'un arbre sur son camion

En outre, la préfète de la Mayenne, Marie-Aimée Gaspari, a indiqué que pour l'heure 13.000 foyers sont actuellement privés d'électricité.Dans un nouveau bulletin, Météo-France a levé sa vigilance rouge pour le département des Côtes-d'Armor, qui repasse en vigilance orange. Pour l'heure, seule la Manche reste en vigilance rouge.

"Ce sera l'accalmie, mais pas avant la mi-journée", estime le spécialiste, qui rappelle que l'arrivée de"la pleine mer" reste un sujet de préoccupation. Par ailleurs, une intervention a eu lieu sur le Drive du E.Leclerc, ainsi qu'une autre sur l'A84 après la chute d'un arbre. Ce dernier est en cours d'évacuation et la circulation n'est pas perturbée.Nouveau point de situation de la préfecture du Calvados. Une rafale de vent à 126km/h a été enregistrée à Grandcamp-Maisy, une autre à 120km/h à Ouistreham, 115km/h à Villers-sur-Mer et 117km/h à Honfleur.

Ils sont en cours d'intervention, comme notamment à Fécamp où des arbres ont été arrachés, des branches sont tombées sur les voies et des câbles électriques ont été décrochés. "Je pense qu'il y aura des dégâts, nous allons constater tout ça au lever du jour, le bruit était assourdissant, c'était le plus impressionnant", dit-il.

