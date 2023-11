Le sport, une méthode anti-stress efficace

Le sport fait partie des méthodes anti-stress qui fonctionnent. Pour évacuer votre stress, choisissez simplement le meilleur sport pour déstresser en fonction de vos besoins et capacités. L'impact de l'activité sportive sur l'organisme pour réduire le stress La pratique d'un sport s'accompagne d'une sécrétion d'endorphines. Cette hormone active dans la sensation de bien-être. Les endorphines sont diffusées dans l'organisme après 30 minutes d'activité physique.

Elles provoquent de l'euphorie, ont un effet analgésique et sont parfaites pour combattre les moments de déprime. La dopamine est également secrétée après une séance de sport et apporte une sensation de satisfaction et de bien-être. Le sport force également le cerveau à se concentrer sur l'exercice en cours. Vous oubliez ainsi, le temps d'une séance, vos soucis générateurs de stress. L'entraînement sportif permet une prise de recul pour gérer différemment une période de stress. Pour bénéficier des effets positifs et anti-stress du sport, pratiquez-le de manière répétée et régulière

:

