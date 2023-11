Tinder et la psychologue Viviane Hähne dévoilent les règles d’or pour réussir son rencard quand on est introverti·e. Si la rencontre amoureuse n’est déjà pas chose aisée pour tout le monde, pour les personnes introverties, elle l’est d’autant moins. Ces dernières sont en effet moins à l’aise avec le fait de devoir se mettre en avant et jouer de leurs charmes pour attirer l’attention des autres.

Elles ont aussi besoin de plus de temps pour apprendre à connaître quelqu’un, que ce soit dans le cadre d’une amitié ou d’une relation et elles n’aiment pas révéler d’emblée trop d’informations personnelles à leurs nouvelles connaissances. Une forme de timidité qui peut se révéler préjudiciable pour leur vie amoureuse. Les personnes introverties ont du mal à faire le premier pas et ont aussi tendance à paraître trop “fermées” aux yeux des autres. La stratégie à adopter serait donc peut-être de jouer la carte de l’honnêteté en assumant le fait d’être introverti.e et en l’affichant sans complexe dans sa bio sur les applications de rencontre

:

LAPROVENCE: 'Dangereux pour les promeneurs comme pour les automobilistes' : les sangliers, nouveau fléau à Marseille ?Les suidés prennent leurs aises tout près des habitations. En cause, leur nourrissage qui est pourtant interdit.

La source: laprovence | Lire la suite »

BFMTV: Déserts médicaux: les ruraux 'consomment' 20% de soins hospitaliers en moins que les urbainsUne étude commandée par l'Association des maires ruraux de France confirme les difficultés d'accès aux soins hospitaliers pour les habitants des zones rurales.

La source: BFMTV | Lire la suite »

FRANDROİD: Pourquoi les voitures électriques perdent plus de valeur que les thermiques selon cette étudeLes voitures électriques sont parmi celles qui perdent le plus de valeur avec le temps selon une étude américaine. À ce petit jeu, toutes ne sont pas égales pour autant, avec la palme revenant à la Tesla Model 3 qui conserve une belle part de sa valeur au fil des années.

La source: Frandroid | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Rappel produit : n'utilisez plus les biberons vendus dans les magasins Action, dangereux pour la santéSi vous avez acheté des biberons dans un magasin Action cette année, ne l'utilisez plus. Le groupe de distribution procède au rappel de ses produits vendus en France entre le 1er janvier et le 25 octobre, en raison de risques pour la santé des bébés.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

LİLLE_ACTU: À Mers-les-Bains, collégiens et lycéens ont bravé le froid pour surfer les vaguesUne compétition de surf a été organisé mercredi 8 novembre 2023 à Mers-les-Bains (Somme). Les vagues étaient bonnes, mais il fallait du courage pour affronter le froid.

La source: Lille_actu | Lire la suite »

MARİECLAİRE_FR: Les personnes bienveillantes ont un bien meilleur sommeil que les autresCette tendance disparaît cependant en cas de graves symptômes dépressifs.

La source: marieclaire_fr | Lire la suite »