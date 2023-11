La région veut faire rêver le monde avec des Jeux olympiques "neige et chalets" en 2030, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes. Cette candidature pourrait accélérer l'amélioration des lignes ferroviaires desservant les sites olympiques pressentis de Nice et Briançon, et bénéficier, par ricochet, au grand chantier de la gare souterraine marseillaise. Une illustration de l'accès à la future gare souterraine, par le boulevard Voltaire. (Crédit : dossier de concertation SNCF Réseau.

) Le snowboard à Serre-Chevalier, la glace à Nice, le ski alpin en Savoie, le ski de fond en Haute-Savoie… et le train à Marseille. La candidature des Alpes françaises pour l’accueil des Jeux olympiques en 2030 était présentée mardi par les deux présidents des régions concernées et les responsables des comités olympiques et paralympiques

