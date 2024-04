Le Secours populaire récolte des dons pour Gaza

Le Secours populaire a lancé sa campagne de solidarité internationale et récolte des dons pour les victimes à Gaza. Les dons seront utilisés pour payer le personnel médical et acheter du matériel médical et des médicaments.

Secours Populaire, Dons, Gaza, Solidarité, Victimes, Personnel Médical, Matériel Médical, Médicaments