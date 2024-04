Jean-Marie Le Pen placé sous protection juridique

Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, a été placé sous le régime de la protection juridique à l'âge de 95 ans. Ses trois filles ont désormais un mandat pour gérer ses intérêts. Cette décision intervient alors qu'il est inquiété par la justice pour un système de détournement des enveloppes allouées par l'Union européenne.

Une audience se tiendra pour déterminer s'il est apte à assister au procès.

