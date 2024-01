Le reste à charge en France et la prise en charge des dépenses de santé

Avant tout, il faut rappeler que, grâce à la prise en charge collective et mutualisée des dépenses de santé, la France est le pays où le reste à charge est le plus faible : entre 7 % et 8 %. Et, contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de désinvestissement de la Sécurité sociale par rapport aux remboursements de santé. Au contraire, avec une population de plus en plus fréquemment en affection de longue durée (prise en charge à 100 %), sa part dans les dépenses de santé ne cesse d’augmenter.

Notre difficulté est justement que cette prise en charge par la solidarité nationale n’est pas assez visible. Quand vous allez à, par exemple, vous ne voyez pas ce que la collectivité a payé pour vous. S’il faut travailler sur cette prise de conscience, aucune étude, à ma connaissance, ne montre que les franchises sont un moyen de responsabiliser les patients, car elles n’ont pas d’effet sur la pratique médical





Le gouvernement français lance le programme « ETIncelles » pour lever les freins à l'essor des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France. Ces entreprises, qui représentent un quart de la valeur ajoutée et de l'emploi en France, se distinguent par leur orientation industrielle et leur rayonnement à l'export. Le programme vise à soutenir ces entreprises ancrées dans les territoires et créatrices d'emploi local, ainsi qu'à favoriser leur transition écologique et leur développement international.

Charlotte Cardin, artiste canadienne, devient une référence pop en France avec son dernier album 99 Nights. Elle parle de son parcours et de sa musique dans une interview.

Des mesures vont avoir des conséquences graves pour les étrangers vivant en France, provoquant le choc, la tristesse et la colère des immigrés et descendants d'immigrés.

Découvrez les films de Noël préférés de la rédaction de Vogue France, une sélection de classiques et de pépites kitsch pour se mettre dans l'ambiance des fêtes.

Depuis quelques semaines, une question grave surgit parfois au détour d'un article ou au cours d'une conversation : « Que nous arrive-t-il ? » Une version abrégée de la question : « Que nous arrive-t-il pour que Marine Le Pen soit aux portes de l'Elysée ? » C'est relativement simple.Il y a quarante ans, l'ensemble des dépenses annuelles de communication en France s'élevait à 3 milliards d'euros. Elles permettaient à trois chaînes de télévision, quatre stations de radios et quelques titres de presse écrite, de vivre. Aujourd'hui, que notre environnement est constitué de 220 chaînes de télé, 1 229 radios, des sites internet et des smartphones greffés à nos mains, la facture s'élève à 34 milliards d'euros par an.La publicité se retrouvant dans les prix, les ménages français de 2023 doivent supporter une facture publicitaire bien plus conséquente que ceux de 1980. La peccadille est devenue une douloureuse, qui revient chaque année. Comme une vague. Comme un nouvel élément structurant de notre consommation.Heureusement, la science économique commence à se pencher sur ce phénomène

La SNCF dispose d'un service dédié à optimiser la performance globale du système de transports en commun en Île-de-France. Ce service travaille à synchroniser le flux des voyageurs avec celui des trains et à organiser le parcours des usagers dans les stations pour fluidifier la circulation.

