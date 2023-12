La SNCF travaille à l'amélioration du service des transports en commun en Île-de-France

Rassurez-vous, la SNCF ne mitonne ni un complot digne des Illuminatis, ni un show à la Messmer. Mais si les usagers se plaignent (à juste titre) de la dégradation des transports en commun en Île-de-France depuis plusieurs mois, les équipes de l’entreprise ferroviaire continuent de travailler à l’amélioration du service.

Pour réguler un réseau qui transporte 3,4 millions de voyageurs en moyenne par jour (RER, Transilien, Tram) et dont 71 % des trajets se font aux heures de pointe, il ne suffit pas de démarrer les trains et de dire « advienne que pourra ».Un service dédié à l’amélioration du comportement des voyageursAussi, la SNCF dispose d’un service dédié à optimiser la performance globale du système : la « Mass Transit Academy » (Académie du transport de masse en VF). Synchroniser le flux des voyageurs avec celui des trains, organiser le parcours des usagers dans les stations pour fluidifier la circulation et éviter les bousculades… Le service réalise un véritable travail d’horloger au quotidie





