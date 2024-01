Les risques liés aux pilules contraceptives

La pilule contraceptive est le moyen de contraception le plus utilisé en France. Si elle est bien efficace contre le risque de grossesse non désirée, elle n’est pas totalement dénuée de risque pour la santé. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les pilules les plus anciennes qui contiennent des œstrogènes. Les pilules contraceptives diffèrent selon leur composition.

Leurs indications diffèrent principalement en fonction des risques auxquels chacune expose », souligne la docteure Pauline Castelnau-Marchand, cancérologue et radiothérapeute au Centre de radiothérapie Hartmann. Les pilules contraceptives diffèrent également selon la composition et le dosage en hormones progestatives (il existe 4 générations de pilule œstroprogestative). Les pilules de 1ère génération qui existent depuis les années 1960 contiennent des œstrogènes (contrairement aux pilules des générations suivantes de moins en moins dosées en œstrogènes). « Néanmoins, la première génération de pilule n’est plus utilisée », selon la praticienne. Ces pilules ne contiennent qu’une seule hormone progestative en quantité faible : le désogestrel, le lévonorgestrel ou le drospirénone





