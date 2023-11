Le parc d'attractions Walibi en Belgique ouvrira ses portes cet hiver

Cet hiver, et dès le 16 décembre 2023, le parc d'attractions Walibi, en Belgique, ouvrira pour la première fois ses portes. Il promet d'ailleurs de belles animations pour les fêtes de fin d'année. Ainsi, le parc sera littéralement transformé et envahi par l'esprit de Noël : 4 zones thématiques, 3 activités féériques et même un marché de Noël seront installés.

Alors qu'une ouverture hivernale est une première dans l'histoire du parc depuis son inauguration le 26 juillet 1975, Walibi promet de 'soigner et surprendre ses visiteurs en leur offrant une expérience à la hauteur de ce que cette période de l'année représente : féérie, convivialité et plaisirs gustatifs'. seront au rendez-vous de cet événement enchanteur. Le directeur Général de Walibi Belgium Jean-Christophe Parent ne cache pas son enthousiasme : 'Ouvrir le parc en hiver ne se faisait pour nous qu'à la condition qu'on puisse voir les choses en grand et surprendre une fois de plus notre public

