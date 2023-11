Frappes américaines sur des sites liés à l'Iran: «La Syrie est un terrain sur lequel on règle des comptes» Frappes américaines sur des groupes pro-Iran en Syrie, échanges de tirs à la frontière Israël-Liban… La guerre à Gaza risque-t-elle de dégénérer en une confrontation régionale ? Pour le chercheur Thomas Pierret, chargé de recherches à l’Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (Iremam), les différents acteurs souhaitent l’éviter mais s’adressent « des messages violents ».RFI : Huit combattants pro-Iran ont été tués dimanche 12 novembre dans des frappes américaines sur l’est de la Syrie. Cela faisait suite à des attaques sur des personnels militaires américains déployés dans la région. Sur fond de guerre à Gaza, comment interpréter ces évènements ?, et les États-Unis. Il y a actuellement une intensification des attaques contre les bases américaines et des ripostes menées par les États-Unis et Israël. C’est une configuration qui s’est imposée au cours de la décennie écoulé

LE_FİGARO: Syrie : nouvelles frappes américaines sur des sites liés à l'IranC'est la troisième fois en moins de trois semaines que l'armée américaine prend pour cible des sites en Syrie qu'elle dit liés à l' Iran , qui soutient divers groupes armés accusés par Washington d'être à l'origine d'une recrudescence des attaques contre ses forces au Proche-Orient.

LACROİX: Guerre en Ukraine, jour 628 : frappes sur Kherson, Berlin double son aideÀ Kherson, un bombardement russe a tué au moins 2 personnes, lundi 13 novembre. Le président ukrainien affirmé que son pays devait se préparer à davantage de frappes russes sur les infrastructures cet hiver. Berlin a annoncé le doublement de l'aide militaire prévue initialement pour l'Ukraine en 2024.

