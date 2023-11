David Cameron fait son retour en politique

David Cameron avait juré qu’il quittait définitivement la politique. C’était le 24 juin 2016. Le premier ministre démissionnait après le résultat du référendum sur le Brexit. Contrairement à ce qu’il avait prévu, les Britanniques choisissaient de dire « bye bye » à l’Union européenne, un échec cuisant pour lui.

Sept ans plus tard, à 57 ans, le voilà qui revient au gouvernement par la porte du ministère des affaires étrangères, l’un des trois postes les plus importants du gouvernement, avec les ministères de l’économie et de l’intérieur. « L’instigateur accidentel du plus grand moment de la politique étrangère britannique depuis une génération – le Brexit – est désormais le visage de la politique étrangère britannique, sous la direction d’un premier ministre favorable au Brexit », commentait, ce lundi, le spécialiste politique de la BBC, Chris Mason. David Cameron succède à James Cleverly qui lui-même prend la place deLa nomination de David Cameron a eu pour effet d’éclipser le départ fracassant de la ministre de l’intérieur Suella Braverman,depuis qu’elle y siège en 202

