Le groupe Casino en péril : inquiétude grandissante pour les employés

« C’est sûr que les fêtes ne sont pas des plus enjouées… » Le sourire poli de Linh* peine à cacher son inquiétude. Pour cette salariée d’un magasin Monoprix du 13e arrondissement de Paris, la situation actuelle du groupe Casino n’incite pas à la joie. Pire, elle confie une angoisse grandissante avec les semaines et l’attente du couperet qui va déterminer l’avenir de son emploi.Depuis plusieurs mois, le groupe Casino est en péril.

Avec 6,5 milliards d’euros de dettes, le géant de la distribution alimentaire stéphanois attend de connaître son repreneur. Les « hypers » et « supers » devraient tomber dans l’escarcelle des concurrents Auchan et Intermarché. Pour les plus petites enseignes, un plan de sauvegarde devra déterminer dans les semaines à venir le nom des repreneurs. Le plan concerne toute la France, mais il intéresse tout particulièrement les Parisiens puisque le groupe Casino représente plus de 50 % de la distribution alimentaire dans la capitale (contre 10 % « seulement » au niveau national





20minutesparis » / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les désaccords sur le pétrole persistent malgré les discours à la COP28Après des discours de dirigeants mondiaux à la COP28, le succès d'un grand accord pour rompre la paralysie climatique semble loin d'être acquis. Les engagements existants sur le climat ne sont pas en ligne avec l'accord de Paris.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »

COP28: les engagements volontaires pleuvent, avant le dur des négociations sur les fossilesDubaï - Contre le charbon et le méthane, et pour le nucléaire et les renouvelables: les pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs samedi sur le monde énergétique de demain, parallèlement à de laborieuses négociations sur les moyens de parvenir à un monde sans énergies fossiles d'ici quelques décennies.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »

Derrière les éoliennes flottantes au large de Fos, les multiples enjeux de la filière offshoreLes trois gigantesques éoliennes flottantes de Provence Grand Large entreront en service début 2024 dans le golfe de Fos.

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

Retour en images sur les tendances mode les plus fortes de 2023Découvrez notre classement des tendances mode qui ont marqué cette année 2023

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »