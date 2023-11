Le gouvernement d'Olaf Scholz risque un jugement pour infraction aux règles budgétaires

Le jugement de tous les dangers pour le gouvernement d'Olaf Scholz. La plus haute juridiction allemande décide mercredi s'il a enfreint les strictes règles budgétaires du pays, au risque de menacer les projets d'investissement d'avenir de la première économie européenne. En cause: une décision d'affecter 60 milliards d'euros, destinés initialement à la lutte contre la pandémie de Covid, à une enveloppe pour la transition climatique et l'industrie.

La Cour constitutionnelle allemande a été saisie par le principal parti d'opposition, les chrétiens-démocrates (CDU, conservateurs), selon qui le gouvernement a agi en violation d'une règle dite du "frein à l'endettement". Cette règle, inscrite dans la Loi fondamentale nationale depuis 2009, limite les nouveaux emprunts de l'Etat à 0,35 % du PIB chaque année

