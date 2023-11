Les forêts pourraient capturer plus de carbone que prévu

L'activité humaine ne se contente pas de produire des émissions de gaz à effet de serre. Elle limite également les capacités de la planète à compenser ces émissions, en détériorant notamment le « puits de carbone » que sont les forêts.

Sous la pression de la déforestation et de la dégradation des sols, la capacité de stockage des forêts a diminué de 328 gigatonnes par rapport à son potentiel naturel initial - c'est-à-dire sans intervention humaine importante - pointe une étude du Crowther Lab publiée dans la revue Nature. Bien qu'amoindries, les performances de stockage des forêts peuvent malgré tout être optimisées. En dehors des zones urbaines et agricoles, les forêts pourraient être en mesure de capturer 226 gigatonnes de carbone au total, pointent les chercheurs. C'est 139 de plus que ce qu'elles ne stockent actuellement, et 30 % des objectifs mondiaux de réduction du carbone dans l'atmosphère

