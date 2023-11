Décision de la cour d'appel de Toulouse sur le sort de Bastien Chalureau

Il faudra attendre le 16 janvier pour que la décision de la cour d’appel de Toulouse statue sur le sort de Bastien Chalureau. Ce mardi, huit mois de prison avec sursis ont été requis par l’avocat général contre l’actuel 2e ligne international de Montpellier, qui a disputé la dernière Coupe du monde de rugby.

En première instance, en novembre 2020, Chalureau (31 ans) avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour « violences ­commises en raison de la race, ­l’ethnie, la nation ou la religion » après l’agression de deux anciens joueurs de rugby, Yannick Larguet et Nassim Arif, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2020, dans le centre-ville de Toulouse.Mardi, pendant l’audience, l’avant aux sept sélections en Bleu et son avocat David Mendel ont martelé le même message : oui, il y a eu violence, alors que Chalureau avait bu « une dizaine de verres » dans la soirée et était ivre, mais non, il n’y a eu aucune injure racist

:

RMCSPORT: Bastien Chalureau, joueur du XV de France, fait face à des difficultés sportives et judiciairesQuart de finaliste du Mondial 2023 avec le XV de France, Bastien Chalureau a depuis retrouvé le quotidien du Top 14 à Montpellier . De retour à la compétition lors des défaites contre l’UBB (26-13) et Clermont (17-20), le deuxième ligne international (7 sélections) n’a pas réussi a aider son club à gagner un deuxième match cette saison. Des difficultés sportives avec le MHR qui s’accompagnent d’un extra-sportif compliqué, alors que s’ouvre ce mardi son procès en appel à Toulouse . Presque quatre ans après une bagarre alcoolisée, et environ trois ans après une condamnation en première instance, Bastien Chalureau fera encore face à la justice pour tenter d’échapper à une peine qui pourrait nuire à sa carrière. Et notamment chez les Bleus où il risquerait de connaître le même destin que Mohamed Haouas, écarté après sa condamnation pour violences conjugales au mois de mai. Chalureau accusé d’injures racistes pendant une bagarre Les déboires judiciaires de Bastien Chalureau ont commencé en janvier 2020 après une soirée trop arrosée dans une boîte de nuit de Toulouse

La source: RMCsport | Lire la suite »

LAPROVENCE: OM. Benoît Bastien arbitrera le match entre Lens et les OlympiensLe natif d'Epinal a été désigné ce lundi par la Fédération française de football.

La source: laprovence | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Naucelle. Bastien Megnan, une approche dynamique des diagnosticsSous la direction de Bastien Megnan, une nouvelle entreprise a fait son apparition dans la région de Naucelle, apportant une approche dynamique et professionnelle des diagnostics immobiliers. Cette entreprise s’impose...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Le cyclo-cross de Saint-Pierre-à-champ : Victoire de Bastien HayBastien Hay remporte le cyclo-cross de Saint-Pierre-à-champ en devançant Ludovic Renard. Les conditions météo ont été favorables à Hay.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LEQUİPE: Coupe du monde U17 : la liste des Bleuets avec Bastien Meupiyou mais sans Junior KroupiLe sélectionneur de l'équipe de France U18 (*) Jean Luc Vannuchi a dévoilé la liste des 21 joueurs qui disputeront la Coupe du monde U17 en Indonésie, du 10 novembre au 2 décembre. Y figure notamment la promesse nantaise Bastien Meupiyou.

La source: lequipe | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: - BCM : révélation du début de saison, Bastien Vautier, un virtuose à l’ancienneAvec deux victoires d’affilée, Le Portel respire mieux et n’est plus relégable avant le derby, ce soir (19 h), contre le BCM. Poutre de la raquette, Bastien Vautier régale en attaque pour sa toute première saison en Élite.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »