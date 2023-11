La tempête Ciaran balaie le nord-ouest de la France, premiers dégâts

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

ACTUFR: Tempête Ciaran : Météo France place trois départements en vigilance rouge pour vents violentsCompte tenu des fortes rafales annoncées, Météo France a placé trois départements de l'Ouest en vigilance rouge vent. Quatorze autres sont en orange.

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l’ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

LE_FIGARO: Tempête Ciaran : aucun TER ne circulera dans plusieurs régions du nord-ouest de la FranceLa tempête Ciaran va frapper la France dès mercredi avec des rafales de vents allant jusqu'à 150 km/h.

BFMTV: Tempête Ciaran: le trafic TER interrompu jeudi dans 4 régions de l'ouest de la FranceLa tempête Ciaran doit aborder le nord-ouest de la France mercredi en fin de journée et progresser sur le nord du pays jeudi. Elle devrait générer de puissantes rafales de vent sur le littoral et dans les terres.

BFMTV: Les commerçants du nord-ouest de la France anticipent et se préparent à la tempête CiaranVIDÉO - La dépression Ciaran, attendue sur les côtes de l'Ouest de la France dès mercredi et qui derait rester active sur l'Hexagone jusqu'à jeudi midi dans le quart nord-ouest du pays, a été classée par Météo-France parmi les phénomènes potentiellement 'dangereux'.

OUESTFRANCE: Ouest-France met en accès gratuit toutes les informations liées à la tempête CiaranDu fait de la situation exceptionnelle, Ouest-France a choisi de mettre l’ensemble des informations liées à la tempête Ciaran et à ses conséquences en accès libre et gratuit, site internet et journal numérique.

