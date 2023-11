'Ce sont des conneries' : Zverev remonté contre sa condamnation pour violences conjugales

Ce sont des conneries. N'importe qui avec un QI un tant soit peu correct comprendra la situation. Je ne vais pas commenter davantage parce qu'il va y avoir une procédure ", a-t-il simplement répondu après sa victoire contre le Français Ugo Humbert (26e) au deuxième tour du Masters 1000 de Paris 6-4, 6-7 (7/3), 7-6 (7-5) après 3 h 29 minutes de jeu.

LE_FIGARO: Tennis : Alexander Zverev condamné à une amende de 450.000 euros pour violences conjugalesLe tennisman vient d’être condamné par le tribunal d’instance de Berlin à une forte amende. Il est accusé d’avoir «maltraité physiquement une femme en mai 2020 à Berlin».

