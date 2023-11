Comment contrôler sa glycémie : les conseils d'un médecin endocrinologue en vidéo

Nous ne devrions pas dépasser 25 grammes par jour de sucres à index glycémique très élevé, le sucre, sucreries, et cetera.Il ne faut pas oublier que le métabolisme du sucre commence au niveau musculaire

et que si vous avez une alimentation qui est équilibrée et une activité physique qui est régulière, c'est en principe au moins trois fois par semaine. Parce que vous allez modifier la microcirculation capillaire au niveau du muscle proprement dit et la qualité des fibres musculaires change quand vous avez une activité physique régulière.

Après, ce qu'il faut éviter à tout prix pour réguler son métabolisme du sucre, c'est éviter impérativement les aliments à index glycémique très élevé en dehors des repas. Plus vous avez un repas qui est mixte, plus vous allez réduire l'index glycémique de l'aliment et globalement la courbe, le pic que vous allez avoir de glycémie après le repas.. Si vous prenez du maïs tout seul qui a un glycémique relativement élevé, vous allez voir un pic relativement important. Si vous mangez du maïs avec des fibres, vous allez abaisser fortement le pic glycémique.

Alors, est-ce que parce qu'ils s'habituent pour autant, c'est mieux sur un plan pondéral ? Ce n'est pas certain du tout, du tout. Et le problème, c'est que les gens, par exemple, qui ont l'habitude de ne pas faire de petit déjeuner pour peu qu'ils aient une alimentation qui soit un peu trop riche en glucides le matin au petit déjeuner, si on leur propose de reprendre quelque chose, le matin au lever.

