Pour briller jusqu’au bout des ongles pendant les festivités de fin d’année, découvrez la teinte de vernis à ongles à adopter pour Noël.À l’approche des célébrations de fin d’année, les boutiques dévoilent leurs atouts festifs, avec strass, paillettes et sequins à profusion. La tendance est à la mise en beauté éclatante et captivante, des regards lumineux au teint glowy, sans oublier les lèvres « Cherry Cola », telles celles arborées par la chanteuse Louane.

Mais pour un look complet, le vernis à ongles est le détail qui fait toute la différence.Pas besoin d’être une pro du nail art pour adopter une belle manucure de fête. La clé : la simplicité. Exit les motifs compliqués, on mise sur des motifs plus grands et sur l’usage de faux ongles pour faciliter la tâche. On peut également jouer avec des vernis à effets comme les paillettes ou le métallisé pour un rendu festif en un clin d’œil. Vous pouvez par exemple opter pour la teinte numéro 2 nommée Madrid de la marque Mavala qui est un rouge intense et crémeu





bibamagazine » / 🏆 69. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Les enseignes de jouets stimulent les achats de NoëlLes enseignes de jouets mettent en place des promotions pour stimuler les achats de Noël, qui sont placés sous le signe de l'inflation cette année. Une mère de famille témoigne de sa recherche de promotions et de ses achats.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Les nouveautés des plateformes SVOD pour décembreDécouvrez les programmes incontournables du mois de décembre sur les plateformes SVOD

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Les meilleurs sacs à dos tendance pour hommes en 2024Découvrez notre sélection des sacs à dos pour homme les plus tendance en 2024 ! ⬇️ C'est par ici

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Prendre soin de son foie : les aliments bons pour la santé hépatiqueDécouvrez les aliments naturels qui contribuent au bon fonctionnement du foie et préviennent les maladies hépatiques.

La source: Femina_fr - 🏆 7. / 92 Lire la suite »

Découvrez de nouveaux films de Noël avec un VPNÀ quelques semaines des fêtes de fin d’année, la tradition des films de Noël fait son grand retour ! Voici une astuce pour en découvrir de nouveaux facilement en utilisant un VPN.

La source: Madmoizelle - 🏆 51. / 55 Lire la suite »