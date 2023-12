Tesla Model 3 restylée

En 2024, le bonus écologique subira des modifications significatives. Le gouvernement envisage d’introduire un « score environnemental » qui sera calculé sur la base de l’ensemble de la chaîne de valeur de la voiture électrique, allant de la production des matières premières jusqu’à la livraison du véhicule final.

Ce score a pour objectif de fournir une mesure complète et transparente de l’impact environnemental de chaque véhicule, favorisant ainsi des choix de consommation plus responsables et informés. Cependant, ce score environnemental semble également avoir une fonction restrictive. En effet, il pourrait agir comme un mécanisme de sanction à l’encontre des voitures électriques fabriquées hors du territoire européen, en particulier celles en provenance de Chine





