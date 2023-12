Réforme de la loi PLM : Martine Vassal consulte les élus de Marseille

La présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, a adressé un courrier aux 303 élus de Marseille pour obtenir leurs avis sur le projet de réforme de la loi PLM sur laquelle travaillent des députés Renaissance. Depuis quelques mois, les députés Renaissance Benjamin Haddad et Sylvain Maillard travaillent sur une proposition de loi pour modifier le mode de scrutin aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille pour le « rendre plus direct et démocratique ».

Depuis 1982, la loi PLM établie par Gaston Defferre, alors maire de Marseille et ministre de l’Intérieur, n'a pas été dépoussiérée. Le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale compte présenter un texte d’ici la fin de l'année, avant de le faire voter au Parlement l’année prochaine. Si elle était adoptée avant les prochaines élections municipales, cette loi pourrait favoriser à la fois le parti présidentiel et Les Républicains dans leurs courses à la mairie de Paris en 2026, mais aussi changer la donne dans la deuxième ville de Franc





MadeMarseille » / 🏆 21. in FR

