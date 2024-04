La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen se rendra en Chine pour discuter des pratiques commerciales

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen se rendra à partir de jeudi en Chine, pour la deuxième fois en moins d'un an, a annoncé mardi son ministère, afin de discuter de pratiques commerciales par Pékin que Washington estime «déloyales».Ce voyage, qui s'étendra du 3 au 9 avril, débutera à Guangzhou (sud) par une rencontre de la ministre des Finances de Joe Biden avec des chefs d'entreprises américains implantés sur place et des responsables locaux avant de rallier Pékin.

Dans la ville méridionale, elle rencontrera notamment le vice-Premier ministre He Lifeng, avant de retrouver à Pékin son homologue Lan Fo'an, ainsi que le Premier ministre Li Qiang et le gouverneur de la banque centrale Pan Gongshen

